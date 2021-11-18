Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, Erkan Özdamar 4. hakem olarak görev alacak.
Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, Erkan Özdamar 4. hakem olarak görev alacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1461263099667824643
Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
- Hatayspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Giresunspor-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
- Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
- Alanyaspor- Beşiktaş : Alper Ulusoy
- Kasımpaşa-Karagümrük: Fırat Aydınus
- Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
- Konyaspor-Rizespor: Atilla Karaoğlan
- Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
- Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük