Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika

Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Herkes Deniz Türüç'ün 11'de oynamasını bekliyordu ancak Ersun Yanal tercihini değiştirdi. Deniz Türüç yerine Fenerbahçe'de Isla'nın 11'de formas giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i....

Altay Bayındır, Isla , Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Muriç

Fanatik Özel

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