Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika
Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Herkesin 11'de beklediği Deniz Türüç ile ilgili Ersun Yanal son dakika değişikliğine gitti. Deniz'in yerine Isla 11'de oynayacak. Ozan Tufan orta sahada forma giyecek.
Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor.
Herkes Deniz Türüç'ün 11'de oynamasını bekliyordu ancak Ersun Yanal tercihini değiştirdi. Deniz Türüç yerine Fenerbahçe'de Isla'nın 11'de formas giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i....
Altay Bayındır, Isla , Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Muriç
Fanatik Özel
DEV DERBİYE MUHTEŞEM ORAN! HEMEN TIKLA VE OYNA...
Bu haberi de okudularDerbi saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbi saat kaçta, hangi kanalda? (Gs - Fb muhtemel 11'ler)