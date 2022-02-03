Son dakika! Galatasaray, Erick Pulgar transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni transfer Erick Pulgar,resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı.

Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Pulgar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım.”

Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Pulgar, kariyeri boyunca toplam oynadığı 233 mücadelede 27 gol atarken 19 da asist yaptı. Şilili orta sahada 59 kez sarı kart görürken 3 kere de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.