Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

2019 yılında Fatih Terim tarafından Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil edilen Erencan Yardımcı, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında göz doldurmuştu. Ryan Babel'e yaptığı asistle alkış toplayan genç yıldız, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in antrenman sonrası Erencan ile yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

Ererencan, Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında da süre almıştı.



