Mert Çetin dışında Cim Bom’un yurt dışında forma giyen bir yerli hedefi daha var: Eray Cömert... Basel’de oynayan 21 yaşındaki gurbetçi stoper, milli takım seçimini İsviçre’den yana yapmıştı. Bu sezon 17’si lig olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev yapan 1.83’lük stoperin satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde.

Eray’ın İsviçre ekibiyle 2022’ye kadar kontratı var. Öte yandan Roma’da görev yapan Mert Çetin’e İtalya’dan Verona kulübü de talip oldu.

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