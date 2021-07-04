Son dakika | Galatasaray Emre Akbaba transferini resmen açıkladı

Galatasaray iç transferde anlaşmaya vardığı Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Bu arada Sarı-Kırmızılı kulüp Emre Akbaba'nın imza öncesi, sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Emre Akbaba ne kadar kazanacak?

Ulaşılan bilgiye göre sözleşmesi 2 yıl uzatılan Emre Akbaba'nın senelik 8 milyon TL civarı rakam alacağı belirtiliyor.

Daha önce Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le de sözleşme uzatan Galatasaray'ın Arda Turan açıklamasını da kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Emre Akbaba'nın imza sonrası ilk sözleri...

Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki iki yıl sakatsız, belasız çok güzel olur, şampiyonluklarla ve kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı ve onlarla çalışmayı özledim. Hocalarımızla çok güzel hazırlanarak PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz.











