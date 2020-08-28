2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda henüz flaş bir ismi kadrosuna katmayan sarı kırmızılıların bu konuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

Şimdiye kadar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'ye imzayı attıran Cimbom, bu kez büyük oynayacak.

İddialara göre Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa, kısa süre içerisinde kulübüyle yollarını ayırabilir. Öte yandan yıldız futbolcu için Galatasaray, Milan ve Benfica'nın devrede olduğu yazıldı.









Ayrılması gündemde

Prensalibreonline.com'un konu ile ilgili okuyucularına aktardığı habere göre; Diego Costa, Atletico Madrid'de bir sürpriz yaparak ayrılık gerçekleştirebilir. Godin, Juanfran, Filipe Luiz, Griezmann gibi kulübün sembol isimlerinden biri olan dünyaca ünlü golcüden teknik direktör Simeone, vazgeçebilir.

31 yaşındaki golcü futbolcunun Atletico Madrid ile 1 yıl daha anlaşması var ancak İspanyol ekibi, ondan vazgeçecek gibi görünüyor. Costa'nın olası ayrılığından cüzzi miktarda bir para talep edecek Atletico'nun, gelecek yaz oyuncunun serbest kalmasındansa şu anda satması daha mantıklı.

Aktarılan bilgilere göre Diego Costa'nın şu anda piyasa değeri 14 milyon euro ve yıldız golcünün transfer durumunu birçok takım takip ediyor.

Galatasaray, Milan ve Benfica, Diego Costa'nın akıbetini yakından takip ediyor. Avrupa futbolcunda vitrini olan Costa'nın son zamanlarda form grafiği istenildiği gibi değil ve bu sebeple transferi olası gözüküyor.

Sabah







