Son dakika | Galatasaray, Diagne için 10 milyon Euro ödeyecek

Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'nin maliyetiyle ilgili KAP'a bildirim yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli oyuncuyla 4.5 yıllığına anlaşırken, Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro ödeyecek.

31 Ocak 2019, Perşembe 16:40 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray, Diagne için 10 milyon Euro ödeyecek

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

ödeyecektir.

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