Galatasaray derbisi için tüm planlarını hazırlayan Erol Bulut, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte bir yandan gelecek sezonun planlarını yapmaya devam ediyor.

Sezon sonunda şampiyonluk için hedefe kilitlenen sarı lacivertli camiada sezon sonunda sonuca bakmaksızın bazı yıldızlar ile yollar ayrılacak.





Sezon başında transfer edilen ancak gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratan oyuncular şimdiden gelecek sezonun planları arasından çıkarıldı.

Devre arasında Dirar ile yolları ayıran ve Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Fenerbahçe, sezon sonunda bu isimle yolları kesin olarak ayırmanın planlarını yapıyor.

Thiam ve Valencia'nın son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olan teknik ekip, bir türlü beklenen performansı veremeyen Papis Cisse ile de sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. (Skorer)