Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fransız ekibi Monaco'nun formasını giyen oyun kurucu Dee Bost'u kadrosuna kattı. Bulgaristan pasaportu da bulunan ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Dee Bost’a Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri de kullanıldı.

Dee Bost kimdir?

12 Ekim 1989, North Carolina doğumlu Demarquis ‘Dee’ Bost, 1.88 cm boyunda ve guard pozisyonunda forma giyiyor.

Mississippi State Üniversitesi’nden mezun olan Dee Bost, profesyonel kariyerine 2012-13 sezonunda Buducnost formasıyla başladı. Karadağ Ligi şampiyonluğu yaşadığı Buducnost’tan aynı sezon sonunda ayrıldı. 2014-15 sezonunda Trabzonspor forması giydi. 2015-16 sezonunda Polonya Ligi ekiplerinden Zielona Gora ile anlaşma sağlayan Dee Bost, Polonya Ligi şampiyonluğunun yanında finaller MVP’si ödülünü kazanarak kariyerinin en önemli sezonlarından birini geçirdi ve sonraki sezon AS Monaco ile anlaştı. 13 sayı, 3 ribaund, 5.6 asist ve 1.1 top çalma istatistikleriyle tamamladığı sezonun ardından kariyerinde ilk kez EuroLeague’de forma giymek üzere Zalgiris Kaunas ile anlaştı. Aynı sezon ortasında SIG Strasbourg’a transfer oldu. 2017-18 sezonunda Fransa Lig Kupası ve Fransa Federasyon Kupası’nı kazandı. 2018-19 sezonunun başında BC Khimki ile anlaşan Birleşik Amerikalı oyun kurucu Şubat ayında yeniden AS Monaco’ya döndü ve sonraki iki sezonda da Fransa Ligi ve EuroCup’ta mücadele etti. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi’nde 11.3 sayı, 2.2 ribaund, 4.1 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakalarken EuroCup’ta 13.8 sayı, 2.8 ribaund, 4.5 asist ortalamalarıyla oynadı ve kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu, AS Monaco ile EuroCup finalinde UNICS Kazan’ı mağlup ederek takımıyla kulüp tarihinin en önemli başarısına imza attı.