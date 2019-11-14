Son dakika! Galatasaray davasında flaş gelişme

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasıyla ilgili kararını verdi. Duruşma 21 Şubat’a ertelendi. tedbir devam ettiği için Mustafa Cengiz Yönetimi duruşma tarihine kadar görevine devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık; "Mevcut yönetimin, başkanın seçimden yana bir korkusu yoktur. Yönetim, seçime inanıyor! Bizim bu davada sağlamak istediğim şey; Galatasaray'daki kronik sorunu ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki süreçte Galatasaray'ın seçime gitme gibi bir zorunluluğu yok. Şu an için mühim olan, Galatasaray Yönetimi görevine devam edecek, asıl işine odaklanacak. Şu anda seçime gidilmesi için hukuki bir gereklilik yoktur. Galatasaray başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmamaktadır" dedi.

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