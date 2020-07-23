Süper Lig'de yeni sezon adına çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, özellikle takımdan ayrılan Mariano'nun yerine transfer arayışlarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın Roma'nın başarılı sağ beki Bruno Peres'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Asromalive.it'in haberine göre 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Bruno Peres, Roma'dan henüz bir kontrat yenileme talebi almadı. Muhtemelen sezonun sona ermesiyle görüşmelerin başlanacağı Bruno Peres, yurt dışından gelen tekliflere odaklanmış durumda.

İspanya, Rusya ve Türkiye'den talipleri olduğu belirtilen oyuncu için özellikle Mariano'nun ayrılığı sonrası Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.

2017'de Torino'dan Roma'ya 12.5 milyon Euro bonservis ile transfer olan Brezilyalı sağ bek, sürekli farklı takımlara kiralandıktan sonra bu sezonun devre arasında yeniden takıma katılmış ve son dönemde İtalyan ekibinin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti. Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan Bruno Peres, takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.