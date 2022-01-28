Son Dakika | Galatasaray, Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki'yi kiralıyor
Son dakika transfer haberi... Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün yetersiz performansları sonrası kaleci almaya karar veren yönetim, Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u geri getirmek istese de başarılı olamadı. Sarı-Kırmızılı ekip rotayı Almanya'ya çevirdi. Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Bürki, Aslan'ın yeni hedefi...
Okan Kocuk için Giresunspor'dan olumlu yanıt alamayan Galatasaray , kaleci transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Burak Elmas ile görüşen Luis Campos'un da kaleci transferi yapılması gerektiğini belirtmesi ile çalışmalar hız kazandı ve Galatasaray yeni kalecisini buldu. Bir son dakika sürprizi olmazsa Galatasaray'ın yeni kalecisi Roman Bürki oluyor.
Dortmund'un İsviçreli yedek kalecisiyle anlaşma sağlandı, Bürki 4 aylığına kiralık olarak Galatasaray'a gelmeye çok yakın.
Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Roman Bürki'nin kontratında satın alma opsiyonu da yer alacak.
Kaynak: Sabah