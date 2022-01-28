Okan Kocuk için Giresunspor'dan olumlu yanıt alamayan Galatasaray , kaleci transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Burak Elmas ile görüşen Luis Campos'un da kaleci transferi yapılması gerektiğini belirtmesi ile çalışmalar hız kazandı ve Galatasaray yeni kalecisini buldu. Bir son dakika sürprizi olmazsa Galatasaray'ın yeni kalecisi Roman Bürki oluyor.

Dortmund'un İsviçreli yedek kalecisiyle anlaşma sağlandı, Bürki 4 aylığına kiralık olarak Galatasaray'a gelmeye çok yakın.

Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Roman Bürki'nin kontratında satın alma opsiyonu da yer alacak.

Kaynak: Sabah







