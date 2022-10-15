Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona en iyi giriş yapan oyuncuların başında gelen Sacha Boey, Avrupa devlerini peşinde takmış durumda. 22 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla Real Madrid ve Liverpool yakından ilgilenirken, sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. İşte Sacha Boey'in bonservis bedeli ve tüm detaylar...

Sarı kırmızılıların Rennes'den kadrosuna kazandırdığı Sacha Boey, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sezon başı kadroda düşünülmeyen genç oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Oynadığı futbol ve hızlı oyunuyla dikkat çeken Sacha Boey, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Tüm gelişmeler devam ederken, Galatasaray'ın yıldızı performansıyla Avrupa ekiplerinin de radarına girmeyi başardı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE!

Real Madrid ve Liverpool, yükselen grafiğiyle dikkat çeken Sacha Boey'i transfer listesine ekledi. Sacha Boey'i elinden kaçırmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, devlerin yakından takip ettiği yıldız futbolcunun bonservisi belirledi.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR!

İtalyan sitesi TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey için 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Sacha Boey'un Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynama ihtimali değerinin artmasını sağlayabilir.

Galatasaraylı kurmaylar genç oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. Sacha Boey'in sarı kırmızılılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Sabah)