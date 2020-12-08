Son dakika | Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den PSG maçında çekilen Başakşehir'e destek
Medipol Başakşehir, PSG maçında 4. hakemin Pierre Webo'ya ırkçı hakaretleri sonrası sahadan çekildi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Başakşehir'e destek paylaşımları geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçı 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası karıştı.
Medipol Başakşehir'de Webo'nın kırmızı kart görmesi sonrası temsilcimiz soyunma odasına gitti.
Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Başakşehir'e destek paylaşımları geldi.
Süper Lig kulüpleri ve 4 büyükler "Irkçılığa hayır" paylaşımları yoptı.
https://twitter.com/Besiktas/status/1336410167353745411?s=20
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1336409613487513600?s=20
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1336409170183073797?s=20
Başakşehir'in sahadan çekilmesi sonrası UEFA'nın nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu...