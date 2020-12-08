Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçı 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası karıştı.

Medipol Başakşehir'de Webo'nın kırmızı kart görmesi sonrası temsilcimiz soyunma odasına gitti.

Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Başakşehir'e destek paylaşımları geldi.

Süper Lig kulüpleri ve 4 büyükler "Irkçılığa hayır" paylaşımları yoptı.

























Başakşehir'in sahadan çekilmesi sonrası UEFA'nın nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu...