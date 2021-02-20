Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Sarı Kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Akdeniz ekibinin golcü futbolcusu Khouma Babacar, 33. dakikada Luyindama'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Darbe sonrası Luyindama'nın kaşı açılırken, Galatasaraylı futbolcular uzun süre kırmızı kart için itiraz etti. VAR kontrolünün ardından karar değişmezken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi.

'Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor'

Mbaye Diagne'nin Beşiktaş maçındaki pozisyonunu hatırlatan Galatasaray Kulübü, ''Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor.'' paylaşımını yaptı.









Ne olmuştu?

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray maçta 10 kişi kalmıştı. Sarı Kırmızılılarda Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero’ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüştü.