Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Galatasara, Süper Lig Cemil Usta sezonu 26. Hafta maçında, 15 Mart Pazar 2020 saat 19:00’da Beşiktaş takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 11 Mart Çarşamba günü, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulmuştur.

Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları...

Galatasaray açıklama yaptı...

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2020-2021 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 11 Mart Çarşamba günü saat 15:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 12 Mart Perşembe günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına 14 Mart Cumartesi günü saat 19:00’dan sonra Beşiktaş kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

1. Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

2. Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

3. Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

4. Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.

5. Çağrı Merkezi no: 444 1905

6. Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

7. Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

8. Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

9. Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

10. 0-6 yaş ücretsizdir.

11. E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.



