Süper Lig'in 26. haftası zirveyi yakından ilgilendiren maçlara sahne olacak. 15 Mart Pazar günü önce Trabzonspor sahasında maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'i konuk edecek.

Daha sonra da zirvenin en yakın takipçisi olan Galatasaray , en yakın rakiplerinden Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.

Bu dev maçları yönetecek hakemler belli oldu.

15 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak. Bu maçın VAR'ı Mete Kalkavan oldu.

Yine aynı gün saat 19:00'da başlayacak dev Galatasaray - Beşiktaş maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcıları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan oldu. Dördüncü hakem ise Hakan Ceylan... Bu dev derbinin VAR'ı Ali Palabıyık...

İşte Süper Lig'de oynanacak diğer maçlar ve o maçları yönetecek hakemler...

13 Mart Cuma

20:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20:00 Kasımpaşa - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

14 Mart Cumartesi

14:00 Denizlispor - Gençlerbirliği (Cüneyt Çakır)

17:00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Atilla Karaoğlan)

20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)

15 Mart Pazar

13:30 Kayserispor - Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)

16:00 Trabzonspor - Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Beşiktaş (Abdülkadir Bitigen)

16 Mart Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Sivasspor (Özgür Yankaya)







