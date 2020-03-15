SON DAKİKA! Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmesi. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahale etmesinin ardından ilk 11'deki yerini aldı.

15 Mart 2020, Pazar 18:37 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku

Son dakika haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Sarı Kırmızılı ekipte Ryan Donk korkuttu. Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maç öncesindeki ısınma sırasında sakatlık geçiren Ryan Donk, kısa bir süreliğine içeri gitti. Daha sonrasında Donk yeniden sahaya çıkarak kendisini denedi.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin yaptığı konuşmanın ardından Donk'un oynaması yönünde alındı. 

Metin Karabaş

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