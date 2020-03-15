SON DAKİKA! Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku

Son dakika haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Sarı Kırmızılı ekipte Ryan Donk korkuttu. Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maç öncesindeki ısınma sırasında sakatlık geçiren Ryan Donk, kısa bir süreliğine içeri gitti. Daha sonrasında Donk yeniden sahaya çıkarak kendisini denedi.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin yaptığı konuşmanın ardından Donk'un oynaması yönünde alındı.

Metin Karabaş



