Son dakika! Galatasaray Belhanda'yı gönderiyor

Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, transferin son gününde Younes Belhanda’yla yolları ayırmak için menajerini bir kez daha görüşmeye çağırdı. Faslı yıldız ile Monaco arasında görüşmeler devam ediyor.

31 Ocak 2020, Cuma 10:07 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray Belhanda'yı gönderiyor

Galatasaray'da son dakika Belhanda gelişmesi... Transferin son gününde oldukça yoğun bir tempoya giren Galatasaray Yönetimi, hem gidecek hem de gelecek oyuncular için temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, son 3 lig maçında süre alamayan Younes Belhanda ile yolları ayırabilmek için menajerini bir kez daha görüşmeye çağırdı.

Bir süredir Monaco ile kontrat görüşmesi yapan, ancak yıllık ücret teklifini düşük bulduğu gerekçesiyle kabul etmeyen Faslı futbolcunun maaşının bir bölümünü, Galatasaray karşılamaya hazır. Fransız kulübü, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor, taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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