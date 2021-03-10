Galatasaray'da sıcak gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Faslı 10 numara, her sezon tartışma konusu olmuştu.

Bu sezon da bazı maçlar sonrasında tartışılan Belhanda, son olarak Sivasspor'la oynanan ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarla yönetimin dikkatini çekti. Sarı kırmızılı yönetimi kastederek yapan ve zemini eleştiren ifadeler kullanan Belhanda'nın bileti kesildi.





GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.





GALATASARAY RÖPORTAJI NOTER ONAYLI PAYLAŞTI

Belhanda, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etse de, Sarı-kırmızılı yönetim bu konunun üzerine gitti. Faslı futbolcunun açıklamalarını bir tercüme bürosuna yeminli bir şekilde tercüme ettiren Galatasaray yönetimi, demeçlerdeki yönetimi eleştiren sözcükler nedeniyle tek taraflı ayrılık kararı aldı.

İşte ayrılığa neden olan açıklamanın tercüme edilmiş hali şöyle;

GAZETECİ: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi?

- Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

YOUNES BELHANDA

- Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım.

- Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Belhanda, Galatasaray işle geçirdiği 4 sezonda toplamda 96 maçta 19 gol 16 asistlik performansla oynadı.

Galatasaray Belhanda'ya ne kadar para ödedi?

Sarı kırmızılıların 2017 yazında kadrosuna kattığı Belhanda için Dinamo Kiev'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Faslı oyuncu ise bonuslar hariç her sene yıllık 3 milyon 350 bin euro ücret aldı.











