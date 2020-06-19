Galatasaray'da yönetim kurulu görev değişikliği yaşandı. Basketbol şubesinde sorumlu yöneticiler Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'ya teşekkür edilirken Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer göreve atanan isimler oldu.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır.

Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı’ya teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

Galatasaray'da basketbol şubesi sözleşmelerin uzatılması konusunda yaşanan gecikmeler nedeniyle eleştirilirken kadın takımında Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in ayrılıkları taraftarın tepkisinin artmasına neden olmuştu.