Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Ben Fenerbahçe'ye çok büyük saygı duyan bir insanım. Hepsi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz... Ben hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Benim dünkü konuşmalarım asla hiçbir camiayı hedeflememekte. Ben isterim ki herkes çok güçlü olsun, rekabet güçlensin.

Biz Fatih Öztürk'ün ne aldığını açıkladık mı? Açıkladık. Ben aynı davranışı rakip camialardan bekliyorsam bu onlara hakaret mi? Sorun; yahu kaça aldınız? Neden açıklamıyorsunuz? Bu tüm kulüpler için geçerli.

Biz amatör sporlarda küçülmeye gitmiyoruz fakat amatör sporlardaki giderler gelirlerin çok üstünde. Tüm kulüpler için böyle."