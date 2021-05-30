Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kullandığı sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Başkan yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Mustafa Cengiz'in açıklaması...

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin balarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır.

Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm.

Beni takip eden, beni eleştiren tüm camilara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim.