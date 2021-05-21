Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor. Cengiz, sona eren sezonunun ardından değerlendirmeler yapıyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

Galatasaray ikinci defa rekorla aynı puanla şampiyonluğu kaçırdı. Bu ikinci kez oluyor. Diğer Semra Hanım Sezonu değildi galiba. Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek. Benim desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben kimseye şuna oy atın falan demem. Sadece kendim için değil, ama emek veren diğer arkadaşlarım da takdir görmezse eğer camiadan kırgınlık duyarım. Başta Abdürrahim kardeşim burada maddi manevi olarak büyük destek sağlamıştır.

"Terim bilet konusu yanlış anlaşıldı"

Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim. O konu yanlış anlatılmış. Yaptığınız esprileri, ironileri anlamıyorlar... Hemen hocaya taşıyorlar.

"Futbolculara borcumuz yok"

Nisan ayı dışında futbolculara borcumuz yok. İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

"Taraftardan özür diliyorum"

Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere.

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci başkan Abdürrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in basın toplantısını yakından takip etti.

"İbra edilmememiz beni üzmedi"

İbra edilmememiz beni üzmedi, bu siyasetti çünkü. Beni sevmeyenler iyi hazırlanmıştı, biz hazırlanmadık. Ama Denetleme Kurulu'nun ibra edilmemesi beni çok üzdü. Ben Dursun Bey'e hiçbir zaman hakaret etmedim. Her konuşmamda önce teşekkür ettim. Galatasaray'da takdir edilecek hiç laf duymadım. Sizin Allahınız var mı? Tövbe tövbe ya. Özür dilerim ağzımdan kaçtı.

"Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar"

Her ay 300 sırf harcamamız var yönetimden. Belgesiz. Bize para yok diyorsun diyecek. Başkan olacaklara şimdiden söylüyorum. Ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya... Yazlığım vardı onu da sattık hanım da bana kızıyor. Evlenme programından mı evlendik dedim.

"Seçime girmeyeceğimi söyledim"

Üç liste vermiş ya, o üç liste seçime girebilir. Tüzükte açık olarak, tam okumuyorlar. 'İptal' yazıyor. Biz bunu değerli hukukçularla konuştuk zaten. Günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten. Işın Çelebi adaylık koydu giremeyecek. Belki başka değerli adayımız çıkacak. Ben ertelemeyi o yüzden yapmadım. Yusuf bey günlerce bunu çalıştı. Bananeya zaten girmiyorum. Ben bu gece hastanede yattım. B-C vitamin yüklediler. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe ne kadar şahsi kefaletleri olduğunu basın mensuplarına gösterdi.

Mustafa Cengiz'in şahsi kefaleti: 786 M ₺

Abdurrahim Albayrak'ın şahsi kefaleti: 456 M ₺

Yusuf Günay'ın şahsi kefaleti: 330 M ₺

Toplam: 1 milyar 572 milyon ₺

"Ceyhun, Elmander ve Cana'nın parasını ödedik"

Ceyhun Gülselam'ın parasını ödedik. Menajeri bizi icraya verdi, transfer tahtamız kapandı. Şok yaşadı. Vermez diyorduk, vermiş adam. Onlar da sıkışıyorduk. Elmander'le Lorik Cana'ya para ödedik.

"En büyük sivil toplum örgütü Galatasaray"

Galatasaray Adası'nda davayı ilk kez kazandık. Dünya birbirine girdi. Sayısal olarak, itibar olarak, güç olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, spor kulübü Galatasaray'dır. Güneş çatısı kuruyoruz, hiç bahseden var mı? 25 sene boyunca, 100 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. İzinler tamamlandı, inşasına başlanacak.

Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacağını, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 19 Haziran 2021 tarihinde aynı saatte yapılacağı açıklandı.