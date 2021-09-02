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Son dakika! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Mohamed Elneny transferine veto

6 numara transferi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Arsenal'den Mohamed Elneny ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip, Mısırlı oyuncunun 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep etmesi sonrası transferi rafa kaldırdı. 29 yaşındaki oyuncunun maliyetinin 15 milyon Euro'ları bulması sonrası transferi bizzat Başkan Burak Elmas veto etti.

02 Eylül 2021, Perşembe 23:49 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Mohamed Elneny transferine veto

UEFA'ya kadroların verileceği son günde 6 numara arayışlarına hız veren Galatasaray , Mohamed Elneny transferine yoğunlaştı ve Arsenal ile temas kurdu. İngiliz ekibinin serbest bırakmaya yanaştığı Mısırlı oyuncu ile görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, 29 yaşındaki oyuncunun talepleri sonrası transferden vazgeçti.

2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talebi

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep etti. Vergiler ve menajerlik ücretleriyle toplam 15 milyon Euro'yu bulan maliyet sonrası transfer iptal oldu.

Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Mısırlı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Burak Elmas bizzat veto etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferi bizzat veto etti ve Sarı Kırmızılı ekip, alternatif isimlerle görüşmelere başladı. Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Elneny, bu sezon 2 maçta görev aldı. Elneny, geçen sezon ise 41 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti. 

Yakup Çınar / Fanatik ÖZEL


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