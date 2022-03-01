Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global ekranlarında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Sözlerine Rusya - Ukrayna kriziyle başlayan ve savaşın çok kötü bir şey olduğunu vurgulayan Başkan Elmas, ''Olayın başladığı gün, UEFA'daydım ve orada da bir kaos vardı. Zor kararlar almak zorunda insanlar. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray'ın DNA'sında da sorunları konuşarak aşmak vardır.'' dedi.

'Galibiyetler almasaydık da Torrent'le ayrılık olmazdı'

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçında aksi sonuç çıksa da Torrent ile yola devam edeceklerinin altını çizen Burak Elmas, ''Galibiyetler almasaydık da Torrent'le ayrılık olmazdı.'' diye konuştu.

'Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok'

Başkan Elmas, "Fatih Terim'i İstanbul'daki Barça maçına davet edecek misiniz?" sorusuna, "Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok zaten kendisinin locası var. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesi. Gelmek isterse zaten gelebilir. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var.'' şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

'Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik'

"Biz zor ve güç geçecek bir süreç olduğunu biliyorduk, beklediğimizden de zor geçiyor ama Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik. İnşallah tüm Türk kulüplerinin zor günler yaşadığı süreçten ilk çıkan kulübün Galatasaray olmasını arzu ediyoruz."

'Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız'

''Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama şansı daima %51'dir. Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda, bu başarıların maç bazlı değil, sürekli olmasını arzu ediyoruz. Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etti. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Türk futbolu eğer alışkanlıklarından vazgeçmezse Avrupa'da yer alamama riskiyle karşı karşıya. Kulüplerimiz artık gelir yaratamayacak durumda. Bir devrim yapmak lazım ve bu devrim yapılmazsa Avrupa'ya katılmak hayal olmak üzere.''

'Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi'

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi. Luis Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Direkt benimle beraber çalışıyor. Campos için inandığı bir projenin olması maddiyattan daha önemliydi. Oturduk, görüştük. Başarı formülünü biliyor, isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağ.''

Bu takımı kim kurdu? Fatih Terim mi, Burak Elmas mı?

''Galatasaray Başkanı olarak hiçbir sorumluluktan kaçmam. Takımı kimin kurduğunun bir önemi yok. Galatasaray'ın futbol takımı Galatasaray'ındır. Scout ekibimiz, oyuncu izleme departmanımız var. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda liste yapılır, biz de görüşürüz. Tüm başarı ya da başarısızlık yönetime aittir.''

'Gedson transferini de yapabilirdik, yapmadık'

''Devre arası transfer ihtiyacımız vardı. Bazı kriterler var, yabancı sınırı var, kontenjan var. Gedson transferini de yapabilirdik, elimizde teklif vardı ama o dönemki mali şartlar nedeniyle yapmamayı tercih ettik. Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti. Pişman değiliz. Gedson'un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Henüz erken, bazı transferlerin hata veya doğru olup olmadığı konusunda çabuk karar veriyoruz. Campos ve Sensibile şu an yeni yıldız adaylarından oluşan bir liste oluşturuyor. Potansiyel yıldız adaylarını izlemeye başladık.''

'Sensibile'nin 4 milyon Euro kazandığını bile söylediler'

''Biz halka açık bir şirketiz. O kadar çok yalan haberler çıkıyor ki, Sensibile'nin 4 milyon Euro kazandığını bile söylediler. Yalan haberler üreterek sosyal medyada popüler olmaya çalışıyorlar. Yalan haber sunanlarla da mücadele etmemiz gerekiyor.''

'Maliyeti 30 milyon Euro olan Falcao...'

''Popülarite uğruna Galatasaray'ın nasıl zararlara uğratıldığını hatırlamak gerek. Maliyeti 30 milyon Euro olan Falcao'nun gelişindeki ve gidişindeki yorumları okuyabilirsiniz. Popüler olmak için adımlar atmayacağız.''

'Fatih Terim, kulüpten ayrılmadı'

''Fatih Terim'in ayrılık konusunu çok konuştuk, çok anlattım. Fatih Terim, kulüpten ayrılmadı. Divan kurulu üyesi ve Galatasaray efsanesi. Bu bir birlikteliğin sonlanmasıydı. Her Galatasaray üyesinin, yöneticilik ve başkanlık görevine aday olma hakkı vardır. Arzu ederse ileride başka görevler de alabilir.''

'Arda, o resmi paylaşarak hata yaptı'

''Arda'nın Fatih hocayla birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadım. Mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray'ı çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu ve Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli.''

'Işıtan Gün, bizim şu anda aktif yöneticimiz'

''Her dönem maalesef 1 kişi üzerinden haklı ya da haksız bir algı oluşturuluyor. Bazen de yalan dolu linç kampanyaları yapılıyor. Işıtan Gün, bizim şu anda aktif yöneticimiz. Fatih Terim'le ilgili bir tweeti olmadı, çok gençken attığı bazı tweetlerde hatalıydı. Kabul etti ve özür diledi.''

'Amacımız, Türkiye'nin ilk borçsuz ve ilk defa üst üste kâr eden kulübü olmak'

''Galatasaray'ın buradan çıkması için bazı şeyleri çok hızlı yapmamız gerekiyor. Amacımız, Türkiye'nin ilk borçsuz ve ilk defa üst üste kâr eden kulübü olmak. Umarım bu yolun sonunda amacımıza ulaşmış oluruz.''

'Biz Galatasaray'ı mahkeme kapılarına götürmeyiz'

Galatasaray'ı, Galatasaray tüzüğü ile yönetiyoruz. Galatasaray tüzüğü, Galatasaray'ın anayasasıdır. Bu durumu kabul ederek aday olduk. Tüzüğümüze birebir uymaya gayret gösteriyoruz. İbra korkumuz yok, işimize devam ediyoruz. Üyelerimizin doğru bilgiyle karar vermesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ortalıkta dolaşan yalan haberleri çıkaran kişilerin Galatasaray'ın geleceğinden hiçbir endişesi yok. İbra edilmezsek tüzük ne emrediyorsa onu yaparız. Biz Galatasaray'ı mahkeme kapılarına götürmeyiz.

'Guardiola, 'Futbolda bir sorun varsa Torrent çözer' dedi'

''Torrent, benim çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim bir hoca. Torrent sürecinde Pep Guardiola ile konuştum. Guardiola, 'Futbolda bir sorun varsa Torrent çözer' dedi. Guardiola, 'Bugün istese Torrent yine yanımdaydı' dedi. İlerleyen dönemde gelecek iyi sonuçlarla da herkesi ikna edeceğini düşünüyorum. Torrent ve ekibi gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Kendisine güveniyorum.''

'Taraftarlarımız takımlarına sahip çıkmalı'

''Bizi istemeyen taraftarlarımız olabilir. Eleştirileri kabul ediyorum ama taraftarlarımız takımlarına sahip çıkmalı. Bu takımın başarısı, Galatasaray'ın başarısı. Oyuncularına sahip çıksınlar bunu Galatasaraylılardan rica ediyorum. Oyuncularımız çok çalışıyor. Onlara en büyük morali verecek olanlar taraftarlarımız.''

'Okan Buruk'un oğlu zor bir hastalıkla mücadele ediyor'

''Okan Buruk ile ilgili herhangi bir demecim olmadı. Okan Buruk ismi geçerken zaten Domenec Torrent bizim teknik direktörümüzdü, spekülasyon yapıldı. Sevgili Okan Buruk, zor zamanlar geçiriyor, oğlu zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu zor zamanlarında ona da destek olmamız lazım. Oğlu koyu bir Galatasaraylı. Bu konuyu fazla deşmemek lazım.''

'Kerem aslan gibi bir genç, iyi bir Galatasaraylı'

''Oyuncularımıza şu anda herhangi bir resmi teklif gelmiş değil. Kerem aslan gibi bir genç, iyi bir Galatasaraylı. Biz kendisiyle uzun süreli bir kontrat imzaladık. Oyuncularımızla 5'er senelik kontratlar imzaladık. Galatasaray'ın çıkarları uğruna bir teklif gelmesi lazım. Teklif gelirse bütün oyuncularımızın yurt dışına transferine çabalarız.''