Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve ateş hattına doğru gerileyen, Türkiye Kupası'na erken havlu atan Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas sessizliğini bozdu. Habertürk’te Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde Teke Tek programının canlı yayın konuğu olan Başkan Elmas, Fatih Terim'in ayrılık süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kararı aldığı andaki verilere bakıldığında yeterli sebebi olduğunu vurgulayan Galatasaray'ın patronu, Terim'in başkan yardımcısı olarak futbol aklı olarak bu projeye devam etmesini istediğini ancak hocanın bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.

Federasyonun Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüklerine parantez açan Burak Elmas, ''Hakemlerin yaptığı ciddi hatalar oldu. Bana göre bazı hataların üst üste organize şekilde yapıldığını düşünüyorum.'' dedi.

Projelerini 2 ayda değil, 3 senede gerçekleştireklerini söylediklerinin altını çizen Burak Elmas, şu dönemde ibra ve seçim düşünmediğini, Galatasaray'ın sorunlarını düşündüğünü ifade etti.

Başkan Elmas, sadece takımın giymesi gereken ürünlerin dışarıda satılmasıyla ilgili de savcılığa başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

'Fikir ayrılıkları olabiliyor'

''Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra icraata geçtiğiniz zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle durumlarda dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın seçiminden pişman değilim.''

'Transferleri Fatih hocamızın onayıyla yaptık'

''Scouting departmanımızın hocamıza sunduğu ve hocamızın da istediği bir liste vardı. Buradan birçok oyuncuyla görüştük. Listede bulunan oyuncuları hocamızın da onayıyla transfer ettik. Takım da böyle kuruldu. Konuşulduğu gibi 35 milyon Euro değil, 21 milyon Euro civarında uzun vadeli ödemelerle alınan oyunculardır. Yaptığımız transferlerin tamamının evraklarını denetleme kurulumuza teslim ettik. Ghezzal'ın maliyetinin 4 milyon Euro'ya geldiğini ve Galatasaray'ın geleceği için bu kararı almamamız gerektiğini belirttim.''

'Hiçbir yönetici oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi'

''Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımla 25 milyon Euro paranın da bir daha olmayacağı resme hazırlanıyor Bu sene ikinci olan Galatasaray, 4 ön eleme oynadı. Tabi bizim elendiğimiz takım, Konferans Ligi'ne kaldı biz Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Listede olan, oyuncularımızın da istediği oyunculardı. O istek doğrultusunda bu oyuncuları transfer ettik. Hiçbir yönetici gidip de bu oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi.

'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım

''Fatih Terim ile çalışma arzumu söylemem çok doğal. Seçimi gecikmiş ve sezona hemen başlayacak bir kulübün başkan veya yönetim kurulunun bunu söylemesi gayet doğal. 'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bilmiyorum. Bu projenin Galatasaray için mecburiyet olduğunu düşünüyordum. Hocamız da bu konuda benimle hemfikirdi.

''Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız'

''Bunu bir küçülme olarak algılamak çok yanlış. Bu, bir küçülme değil. Avrupa'da bizim yarı bütçemizde takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde edip liglerini de domine edebiliyorlar. Galatasaray küçülmüyor fakat eski alışkanlıklarımızla, 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek bugünlere gelindi. Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız. Eleştiri olacağını göze alarak geldik.

'Federasyon, Galatasaray karşıtı

''Karşımızda ciddi anlamda da Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Yönetimler için en kolayı, başarısız olduğunuz zaman hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınız zaman, takımınızla ilgili problemleri hasır altı ediyorsunuz. Bunu yapmak istemedik. Elbette hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var.''

'Organize şekilde yapıldığını düşünüyorum'

''Hakemlerin yaptığı ciddi hatalar oldu. Bana göre bazı hataların üst üste organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Hatta bizim yönetimden gitmemizi isteyenler federasyonda var ve onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, düşünüyorum.''

'Çok sert konuşmalar yaptık'

''Hocamız 6 maç ceza alacaktı. Benzer fiilleri yapan diğer hocalara 1 maç ceza veriyorsanız burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik ile ilgili çok sert konuşmalar yaptık. İstifayı talep etmediğimi, bunun bir zaruriyet olduğunu söyledim. Türk futbolu doğru yönetilmezse bizler borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Özellikle bizim 4-5 maçlık sürecimiz var. Üst üste hakem hatalarıyla sonuca etki edilen maçlarımız oldu.''

'Projelerimizi 2 aylık sunmadık'

''Asla yalan söylemedik. Projelerimizi 2 aylık sunmadık ki... 3 senede bu projeleri gerçekleştireceğimizi söyledik. İstediğimiz rakamlarda sponsorluklar olmadı. Bunları yapmak için taahhüdümüz devam ediyor, uğraşıyoruz ve yapacağız da.''

'Torrent ile görüşmeleri ben yaptım'

''Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Hocamızla bir maç sonrası yaptığım görüşmede Guardiola'nın eski yardımcılarıyla ilgili bir bilgi geldiğini ve ona bunu ileteceğimi söyledim. Yaptığım görüşmenin detayını aktarmadım. Orada haklıdır.''

'Kararı almam lazımdı, aldım'

''Başkan olarak Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almam lazımdı, aldım. Bunun da arkasındayım. Bu kadar zor bir durumda Galatasaray'ı buradan çıkarmayı çalışıyorsanız sizi kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Bu yalnız bir konu. Yönetimde 'Fatih Terim kalsın' diyenler oldu, değişimin zamanlaması ile ilgili görüşleri olanlar vardı.''

'Yeterli sebebim vardı'

''Kararı aldığım andaki verilere bakarsanız bu kararı almam için yeterli sebebim vardı. Kişilerle ilişkilerimizi, Galatasaray'da alınan kararlarla karşılaştırmamak lazım. O alınan kararlar, kişilerin önemini de Galatasaray açısından azaltmaz.''

'Hocamız, Sportif A.Ş teklifimi kabul etmedi'

''Fatih Terim'in çok önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Bunun bir idari proje olduğunu, kendisinin de başkan yardımcısı olarak Sportif A.Ş.'de projeye devam etmesini arzu ettiğimi söyledim. Hocamız da bunu arzu etmediğini söyledi.''

'Benim çocuklarım evde kalamadı'

''Benim cep telefonumu sosyal medyadan yaydılar. Aileme, eşime, kızıma, çocuklarıma gelen mesajlar... Benim çocuklarım evde kalamadı. Futboldaki sonuçlarla ilgili ben de üzülüyorum. Eleştirileri kabul ediyorum. Ama bunlar düzelecek. Yönetimlere kızabilirler, bana herkes kızabilir ama Galatasaraylıların desteğine takımın ihtiyacı var. Tek arzum bana tepkiyi takıma yansıtmasınlar.''

'Savcılığa başvurduk, hiçbir şeyin üstünü örtme niyetimiz yok'

''Galatasaray Spor Kulübü'ne verilen, sadece takımın giymesi gereken ürünler dışarıda satılıyor. Bununla ilgili savcılığa başvurduk. Hiçbir şeyin üstünü örtme niyetimiz yok. Sadece oyuncuların giymesi gereken bazı formalar, bazı sitelerde satılıyor.''

'Halbuki bunu hocaya da söyleyerek yaptık'

''Birtakım video görüntüleri, rakamlar teslim ettik. Sayımımızı yaptık. Bunu hocanın arkasından yaptılar demek için kullanıyorlar ama halbuki bunu hocaya da söyleyerek yaptık. 'Kesinlikle sonuna kadar gidin lütfen ve sorumlu kimse cezalandıralım' dedi.''

'Ne ibrayı, ne de seçimi düşünüyorum'

''Ne ibrayı, ne de seçimi düşünüyorum. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse, oylarıyla gerekli kararları da alabilirler. Buna da saygı duyarım. İbra edilmezsem, tüzüğümüz ne gerekiyorsa yaparım. Şu an ibrayı değil birçok sorun var, onları düşünüyorum.''

'Galatasaray'ın Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olma şansı var'

''Galatasaray'ın bütün borçlarını Florya projesiyle ödeyebiliriz. Şu an için detaylara girmek istemiyorum. Dursun Özbek'ten de bu konuda yardım istedik. Bu projeyi tamamlayabilirsek Galatasaray'ın Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olma şansı var.''

'Teknik heyetin görüşleri doğrultusunda kiraya verildi'

''Oyuncular, teknik heyetimizin görüşleri doğrultusunda kiraya verildi. Yönetim olarak teknik heyetin ihtiyacı olan oyuncuyu kiraya verebilir misiniz?''

'Gomis'le görüşüyoruz, Yedlin ayrılacak'

''Bafetimbi Gomis de görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimalle Yedlin, takımımızdan ayrılacak. Onun yerine UEFA listesine Omar'ı ekleyeceğiz.''