Son günlerde Başkan Burak Elmas ile ters düştüğü ve yerine hoca arandığına dair iddialar ortaya atılması üzerine açıklamalar art arda geliyor. Dün sabah saatlerinde yazılı bir metin paylaşan ve görevine devam edeceğini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas da bir açıklama yaptı. Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kurulu üyelerine dair çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı:

''Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır.''

''Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim.''







