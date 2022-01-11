Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'le yollarını ayırmalarının Galatasaray'a yakışır bir şekilde olduğunu vurgulayan Başkan Elmas, 68 yaşındaki teknik adamın herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığını ifade etti. Kararı karşılıklı verdiklerini ancak Galatasaray adına iradeyi kendisinin koyduğunu belirten Burak Elmas, Terim göreve devam ederken başka bir isimle görüşmediklerinin altını çizdi.

Yeni teknik direktör Domenec Torrent

Yeni teknik direktörün Domenec Torrent olduğunu açıklayan Başkan Elmas, ''Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim. 6 ay çalışmak için hiçbir hoca böyle bir görevi kabul etmez. Kısa süreli bir şey değil. Torrent, uzun vadeli bir tercih'' diye konuştu.









Transfer açıklaması...

Fatih Terim'i bir seçim vaadi olarak konumlamanın yanlış bir düşünce olduğuna parantez açan Burak Elmas, yakın dönemde bir seçim kararı almayacağını dile getirdi. Transfer konusuna değinen Burak Elmas, mali tablolarını bozacak hamleler yapmayacaklarını belirtti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

'Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz'

''Bugün maalesef çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.''

'Tartışılır ve sonunda başkan karar verir'

''Son günlerde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayılması ve bu haberlerin Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlaması... Bu sebeple bütün sorularınıza doğrularla cevap vereceğim. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışılır ve sonunda başkan karar verir.''









'Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda bir üslup vardır'

''Galatasaray, fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur. Değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda bir üslup vardır. Bu üslup bizim için çok önemlidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran budur. Sorgulara ve eleştirilere saygıyla yaklaşan bir başkanım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da aynı değerleri benimle birebir paylaşıyorlar.''

'Fatih Terim'le yollarımızı ayırmamız, Galatasaray'a yakışır şekilde oldu'

''Bence hiç olaylı olmadı. Fatih hoca benim çok sevdiğim bir kişi, çok iyi bir Galatasaraylı ve teknik direktör. Bu konuda birlikte çalıştığımız gibi Fatih Terim'le yollarımızı ayırmamız, Galatasaray'a yakışır şekilde oldu. Sonuçta ben başkanım ve nihai kararı veririm.''

'Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik'

''Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray başkanının, futbol paydaşlarıyla ilişkisi olması ve sürekli görüşmesi son derece normaldir. Ben, birçok kulüp başkanıyla ve teknik direktörle görüşüyorum. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde''

'Yönetimden ayrılan arkadaşlarımıza saygı duyuyorum'

''Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle üyelerin önüne çıktık. Bize 3 sene için teveccüh gösterildi. 9-10'dan fazla arkadaşımız sabah akşam çalışıyorlar. Anlaşmazlıklar olabilir, yönetimden ayrılan arkadaşlarımıza saygı duyuyorum.''

'Kişi bazlı değerlendirmek hata olur'

''Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın stratejilerini oluşturmaya çalıştık. Yarın biz de ayrılsak bu stratejiler devam edecek. Kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.''

'Omuzlarımda çok ağır bir yük var'

''Hem hocamızla, hem de yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla çok ciddi bir sevgi bağımız var. Omuzlarımda arkadaşlarımla birlikte çok ağır bir yük var. Kişilere sevgimiz üzerinden karar alamayız. Ben çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Ben de üzülüyorum. Ben zor kararları almak için buradayım. Galatasaray için doğru bildiğim kararları, bazen içim acıyarak da, üzülerek de olsa almak zorundayım.''

'Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor'

''Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi, kendi ekip arkadaşlarım dahil kimseye anlatmadım şu ana kadar. Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık. Bu konuşma beni ve hocamızı ilgilendirir.''

'Hocamızın tazminat talebi olmadı'

''Tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Burada bizim kontrat için elimizden geleni yapacağımızı söyledim. Hocamız da, benim beklentim dahilinde, Galatasaray'dan asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Biz yola çıkarken de boş sözleşmeye imza atmıştık.''

'Seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur'

''Fatih Terim'i bir seçim vaadi olarak konumlamak, hem hocaya, hem üyelere saygısızlık olur. Benim vaadim projelerimdi. O projelerin de sonuna kadar arkasındayım. Stratejimizin başarıya kavuşacağına hala eminim. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.''

'Bu, Galatasaray başkanlık makamına hakarettir'

''Sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri birçok arama ve mesaj geliyor. Bu, Galatasaray başkanlık makamına hakarettir."

'En uygun kişinin Torrent olduğuna karar verdim'

''Fatih hocamız doğru söylemiş. Işıtan Gün'ün yaptığı görüşmeyle ilgili bir bilgisi yok ama ben böyle bir ismin bana geldiğini söyledim. Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim.''

'Son derece bilgi birikimi olan bir hoca'

''Planlar değişmedi, uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Bir karar verdik, sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak lazım. Torrent, son derece kuvvetli bir kişilik. Geçmişi de çok başarılı. Geçmişte çalıştığı kişilerle de görüştüm. Son derece bilgi birikimi olan bir hoca.''

'Seçim kararı almayı düşünmüyorum'

''Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Endişe veya kaygı duymadan, bazen de çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz.''

'Güvenoyu gerektirecek bir durum yok'

''Hocamız çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi nasıl uygun görürse, en uygununu yapar. Ondan sonra, zarar verip vermediğini... Neler söyleyeceğini bilmiyorum. Bu çok afaki bir soru. Öyle bir şey olursa konuşabiliriz. Daha 7 aylık bir yönetimiz. Geçmiş seçimden çıkan bazı adayların daha 2. ayda yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz. Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok. Mekanizmalar da bellidir.''

'Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var'

''Transfer konusu... Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan anlaşma gereği. Yeni bir transfer getirip bir makyaj yapmak adına, Galatasaray'ın gelecekteki mali tablolarını bozacak hamleler asla yapmayacağız. Transferi bazı maddi kriterler belirleyecek gerekirse transfer yapmayız.''

'Bu konuda bir takım kötü alışkanlıklar oluşmuş'

Transferde çıkan bütün "Şu şu kadar teklif etti" haberlerinin tamamı yalan. Birkaç oyuncumuza birkaç kiralama teklifi geldi ama ciddi bir teklif henüz yok. Kulübümüzde dışarıya çok fazla bilgi taşıyan kişi var. Hatta çok fazla bilgi akışı var ki, ben kendimden dahi şüpheleniyorum. Bu konuda bir takım kötü alışkanlıklar oluşmuş. Bunu engellemek için çalışıyoruz.

'Galatasaray adına iradeyi ben koydum'

''Fatih Hoca ile kararı karşılıklı verdik. Ama Galatasaray adına iradeyi ben koydum ortaya. Ben de bir taraftarım. Taraftarlarımızı da son derece anlıyorum. Sahadaki sonuçlara verdikleri tepkileri de anlıyorum, saygı duyuyorum. Bu sonuçlardan biz de memnun değiliz. Uzun vadeli stratejilerimizden vazgeçmeyeceğiz.''

'Torrent ile ben görüştüm'

''Torrent ile ben görüştüm. Yanımda da birden çok yetkin arkadaşlarımın katılmalarını rica ettim. Benim teknik detaya girmem doğru olmaz. 6 ay çalışmak için hiçbir hoca böyle bir görevi kabul etmez. Kısa süreli bir şey değil. Torrent, uzun vadeli bir tercih.''