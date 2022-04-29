Galatasaray 'da sıcak saatler yaşanıyor. 30 Nisan 2022 Cumartesi (yarın) sarı kırmızılı takımda seçimli genel kurul gerçekleştirilecekti. Ancak Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun tedbir kararının devam etmesi yönünde İstinaf Mahkemesi'ne başvurması bütün planları değiştirdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi. Bu karar sonrasında yarın gerçekleşmesi planlanan seçim iptal edilmiş oldu. Seçimin gerçekleşmesi için başkan Burak Elmas ve yönetiminin seçim kararı alması beklenecek.

BURAK ELMAS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Kararın açıklanması sonrasında Galatasaray, resmi bir açıklama yayınlayarak başkan Burak Elmas'ın saat 15:00'te Galatasaray NEF Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Burak Elmas'ın vereceği karar merakla bekleniyor.