Galatasaray Başkanı Burak Elmas, beIN SPORTS'un özel konuğu oldu. Burak Elmas'ın seçim süreci, göreve başladığından beri yaşananlar ve hedeflenen başarılar hakkındaki açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"Bizim açımızdan çok önemli bir seçimdi. Galatasaray adına çok önemli bir seçimdi. Aday olmak bir iktidar mücadelesi değil Galatasaray adına verilen bir mücadeleydi. O süreci çok şeffaf götürdük. Galatasaray'a olan sorumluluğumuzu unutmadan hiçbir aday hakkında konuşmadan Türkiye'de örnek olabilecek bir seçim süreci yürüttük. Yorulduk tabi. Galatasaray adına yorulmak batmıyor. Hiç fark etmedik bile diyebilirim. O kadar uzun süre bu kadar geniş ekibi yönetebilmek kolay bir şey değil. Arkadaşlarımızla birlikte hazırlandık. Sürekli aynı kişilerin yer alması gibi konularda birtakım hamleler yaparak bundan uzaklaştık. Liyakat sahibi, konularına hakim, projelerine hakim arkadaşlarımızla yola çıktık. Kazandığınız an omuzlarınızda büyük bir yük var. Şampiyonluklar yönetici için o gece biter ve ertesi gün yeni sezon başlar. Bizim için de ertesi gün başladı her şey"

"Biz, ekip arkadaşlarımızı biriktirerek büyüdük. Başta kafamızda düşündüğümüz halledilmesi gereken sorunlar vardı. Bilindik isimleri ekibe dahil etmek en kolayı. Biz, aslında görüntüsü sebebiyle bu işe bulaşmak istemeyen arkadaşlarımızı ikna etmeye çalıştık. Uzun konuşmalar sonucunda arkadaşlarımızı biriktirerek geldik. 80'e yakın arkadaşımla seçim sürecinin sonuna geldik. Şu anda konuları sebebiyle birkaç arkadaşım ortada görünse de arkada çok çalışan arkadaşlarım var"

"Kulüpte sporcular hariç 600'e yakın çalışanımız var. 3000'e yakın sporcumuz var"

"Kaybetmekten korkmadık. Seçim sürecinde yapacağımız her hareketin Galatasaray'ın geleceğini etkileyeceğini ve birtakım kırgınlıkların olumsuz etkileyeceğini düşürdük"

"Birtakım acı reçeteler var. Ciddi radikal kararlar almak lazım. Biz popüler olmaya gelmiyoruz dedik. Böyle de yürümeye devam ediyoruz"

"Sürprizlerle karşılaştık ama biz buraya pembe bir tablo bekleyerek gelmedi. Kazandığımız andan itibaren bizim sorumluluğumuz bu sorunlara çözüm üretmekti. Kulüplerin problemleri bir yönetim kuruluna hapsedilecek kadar kolay değil. Çok açık şekilde katkı verecek tüm üyelerimizin tavsiyelerini dinliyoruz"

"Çok yeniyiz henüz. Hızlı çalıştık. Belki de 3 ayda 1-2 senelik çalıştığımızı hissediyoruz. Umarım dışarıdan da öyle algılanıyordur. Hata yapmamaya özen gösteriyoruz"

"Galatasaray'ın geleceğine pozitif yansıyacak kararlar almaya çalıştık. Futbol, erkek basketbol gibi branşlarımızda direkt transfer döneminin içine düştük"

"Tüm sektörler pandemiden etkilendiler. Futbol ve diğer spor branşları da dahil. Bizim spor kulüplerinde sorunun merkezi pandemi değil. Pandemi üstüne geldi. Pandemi olmasa da spor kulüplerinin ciddi sorunları vardı. Bizde biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı vardı ve o da ortadan kalktı. Pandemiden hepimizin yaşadığı sorunlar vardı ama bu sistem, geçmişteki alışkanlıklarla devam edemezdi. Biz, zaten bu alışkanlıkların her ne pahasına olursa olsun değişmesi gerektiğini söyledik"

"Biliyorsunuz Bankalar Birliği anlaşması imzalandı. Biz iki tane anlaşma imzaladık. İkinci imzalananla pandemi döneminin yarattığı açık büyük ölçüde kapandı. Kredi yoluyla kapandı. İlk iki sene bir adaptasyon süreci verildi ve sonrasında da ödemeler başlayacak. Galatasaray'ın ödemekle karşılaşacak faiz miktarı 400 milyon TL. Burada iki tane sıkıntı var. Hükümetimiz pandemi sürecinde çok ciddi bir mücadele vermek durumundaydı. Futbol biraz bunun dışında kaldı. Destek alan sektörlere bakarsanız futbolda vergi problemleri, yayıncı sıkıntıları oldu. Tüm bu sıkıntılar çok fazla destek almadan buraya geldi. Mali disiplini sağlamak için belli önlemleri erken almanız gerekiyor. Elinizdeki büyük kontratlardan çıkmadan bütçenizi o faizi ödeyecek hale getirmeniz zaman gerektiriyor. Biz bu yönde hamleler yaptık"

'Gerekli denetimlerin yapılması şart'

"UEFA niye Financial Fair Play dedi? Bugün Türk futbolu battı söylemi herkes tarafından kabulleniliyor. Ama bunu söyleyip resme baktığınızda hiç batmış gibi bir önlem göremiyorum ben. Aynı zamanda yarışmak zorundayız. Ama yarışmak ve dönemsel popülarite adına Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmayacağız"

"Çok ciddi önlemler alıyoruz. Burada önemli olan TFF'nin gerekli denetimleri yapması lazım"

"Bankalarla bir anlaşma imzalanmış ve bu arada da eski alışkanlıklar devam ediyor. Siz bu denetleme görevini yerine getiremezseniz bu da haksız rekabet yaratıyor"

"Bankalar Birliği, futbol giderlerinde %20 azalma diyor. TFF'nin limitlerinde %25 esneme var"

"Bugün masalarda borç ödenmez konuşmaları yapılıyor. Yeniden yapılandırma anlaşması imzalanmış. Bugün ödenmez diye hareket edecek kadar sorumsuz olamayız"

"Sitem problemli ama biz hep pansuman tedavisi yapmaya çalışıyoruz. Bir hakemden şikayet ederek, bize gelmesin diyerek düzelmeyeceğini senelerdir denedik ama yine aynısını devam ettirmeye çalışıyoruz"

"Kurullardan şikayet etmeyen tek kulüp yoktur. Aynı sistemi insan değiştirerek düzeltemediğimize göre sistemleri değiştirmek zorundayız"

"Bankalar Birliği anlaşmasında TFF de taraftır. Limit yükseltmek için bazı konuların etrafında dolaşılıyor. UEFA'dan gelen gelirlerin 1/3'ü kullanılabiliyorken 2/3'ü kullanılsın denildi"

"3 senelik bu kadar yabancının kontratını tescil ediyorsunuz. Seneye bunları belki de göndermesini isteyeceksiniz"

"Futbol paydaşlarının, bazı teknik direktörlerin bu konuda samimi olmadıklarını düşünmüyorum. Bazı televizyon yorumcularının da samimi olmadığını düşünüyorum. Aynı konuda iki farklı görüşü bir sene içinde söyleyen teknik direktörler gördük. Bu samimiyetsiz"

'Yabancı kuralı konusunda fikrim net'

"Yabancı konusunda benim fikrim çok net. Belli kalitede yabancıların gelmesi gerektiği doğru. Geçmişte 3 veya 4 yabancıyken Türk futbolu da uçmadı. İyi oyuncuyla antrenman, iyi oyuncuyla maç yapmak lazım. Bunun yerlisi yabancısı olmaz"

"Türk oyuncularımızı zaten Avrupa kulüpleri transfer ediyor. Kaliteli oyuncu zaten yurt dışına gidiyor. Galatasaray, Ozan Kabak'ı yarım sezon oynatabildi. Türk kulüplerinin yabancı sayısında sınırlama getirmek yerine altyapı hamlelerini desteklemek daha uygun. En iyileri buraya getirmek adına sistem getirmek lazım"

"Bir sistemsizlik sistemi var. Sistemsizlik sisteminin arasında Türk futbolu yürümeye çalışıyor. Galatasaray'ı bu sistemsizlik sisteminin bir parçası yapmayacağız"

"Bakalım önümüzdeki sene ne karar alınacak. Birisi çıkar yine, 'Milli marş okunmuyor' der. Bu konuda fikir lideri insanların söylediği sözlerin bir maliyeti olmalı. Bu konularda bir yükümlülükleri yok. Biz bunun bedelini ödüyoruz onlar reyting alıyor"

"Kulüpler Birliği, bu sene çok aktif. Konu bazlı, sonuç bazlı konuşmaya çalışıyoruz. Kulüpler Birliği, hep birlikte bir öneri getirdi. TFF de anlayışlı ve farkında davrandı. MHK ile ilgili kişilerden bağımsız hatalardan arındırılan bir sistem olmasını diliyoruz. MHK hakkında devam eden görüşmelere TFF de karşılık verir ve umarım aynı sıkıntıları yaşamayacağımız bir sistem devreye girer"

"Bütün kulüp başkanları birlikte oturup konuşuyoruz. Birbirimize saygımız var. Çevremde de farklı takımları destekleyen kişiler var. Onlar elbette Galatasaray kaybetsin, ben de onlar kaybetsin istiyorum. Bazı konularda anlaşmamız mümkün değil. Kulüplerin kendi camiaları açısından baktığı bir perspektif var. Bundan kimsenin de vazgeçeceğini düşünmüyorum. Hepimiz çözüm yolları bulabilecek yetkinlikte başkanlarız. Bazı sorunlar ile ilgili artılarını ortak yaşayacağımız sorunlar ile ilgili konuşabiliyoruz. Hepimiz söylemlerimizde dikkatli olmamız lazım. Arkada her şeyini takımlarını aidiyetleri üzerine yaşayan taraftarlarımız var. Düşünmeden söyleyeceğimiz laflar onları rencide edebiliyor. Ben buna çok özen vererek hareket etmeye çalışıyorum"

Falcao açıklaması

"O dönem görev yapan herhangi bir yönetimiz kulüp sahibi olsaydı Falcao'yu transfer etmezdi. Avrupa'daki sahipli kulüpler gibi kendi kulüpleri olsaydı, bu zararı finanse edecek olsalardı bu transfer olmazdı. Geçmişte de çok örnek var. Dönemsel popülarite için yapılan hamleler, o dönem sizi memnun ediyor ama takımın geleceğini ipotek altına alıyor"

"Cesur insanların gelip takımların geleceğini koruması lazım"

"Falcao olayını arzu ettiğimiz gibi çözemedik. Çok uğraştık. Açık ve samimi konuştuk. Onlar da belli hayallerle geliyorlar. Onlara da belli sözler veriliyor. Kimse durumunu ona göre ayarla demiyor. Onlar da geleceği için o kontratları tahsil etmek istiyorlar. Açık açık konuştuk. Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali durumun o maaşları ödemek için uygun olmadığını söyledik. Bazı oyuncular bu konuda anlayışlı davrandılar. Öyle kontratlar var ki yurt dışında piyasalarda bu rakamlar yok artık. Konuştuk. Falcao ile son güne kadar konuştuk. Önümüzdeki sene alması muhtemel ücretin yaklaşık %40'ı ki labirent gibi bir kontrat bir sürü maddeler var. Kadro dışı bırakmama zorunluluğu falan... Transferin son günü Rayo Vallecano ile anlaştı. Biz de kontratını feshettik. Önümüzdeki sene alacağı garanti ücretin önemli bölümünden kurtularak bu transfer gerçekleşti. Önümüzdeki sezon da bu hamlelerimiz devam edecek"

'Bütün transfer stratejisinde Fatih Terim ile hemfikir olarak gittik'

"Fatih hoca ile çok genç yaşlarda çalıştık. Birbirimizi tanıdığımızı düşünüyorum. Seçimde taraf olduğumuz için Fatih hoca zarar görmesin diye hiç konuşmadım o zaman. Birlikte oturduk. Tek boyutlu bir konuşma değil. Teknik direktörler ile yönetimler bazen sadece futbolcu üzerinden konuşurlar. Fatih Terim'in bir avantajı var aynı benim kadar Galatasaraylı... Dolayısıyla bütün perspektiflerden bakarak oturup konuştuk. Üzerimizde büyük bir baskı vardı. Transferleri yetiştirmemiz lazımdı. Sezonu erken açtığımız için diğer takımlar bazı oyuncularını denemek ve sonra transferine karar vermek istedi. Hocamız ile konuştuk. Bugün 1-2 maçlık karar Galatasaray'ın geleceğine zarar verebilir. Genç, Galatasaray'ı zamanla daha iyi tanıyacak, Galatasaray'e gelir getirebilecek bir oyuncu grubu kuralım dedik. Bütün stratejide hemfikir olarak gittik. Fatih hoca ile birçok şey konuşuyoruz. Çok güzel planlarımız var"

"Dönemsel düşünen, stratejisi olmayan ve ürkek davrananlar uzun vadeli başarıyı yakalayamazlar. Bizim bir stratejimiz ve bunu uygulama konusunda cesuruz. Bunu da Galatasaray'ın geleceği için uygulamaya devam edeceğiz. Baskıları kaldıramıyorsanız zaten bu göreve talip olmamanız gerekir"

'Transferde hata yapmadığımızı düşünüyorum'

"Bütün oyuncularımızı bir sistemle transfer ettik. Benim sahada gördüğüm ve oyuncuların geldikten sonraki performanslarına baktığımda transferde hata yapmadığımızı düşünüyorum. Pozitif işaretler var. İki tane ümit milli takım oyuncusu A milli takımda forma giymeye başladılar. Bunlar bizim adımıza doğru hamleleri yaptığımızın göstergesi. Elbette biraz daha zamana ihtiyacımız var. Doğruları yapmaya devam ederseniz başarı sonunda gelecektir"

'Gedson'u kadroda tutmaya karar verdiler'

"Gedson için çok yüksek bir bonservis bedeli istediler. Kulübü istemedi kiralamak. Hoca, yönetim değişikliği oldu. Kadroda tutmaya karar verdiler. Sürekli o yönetimin vereceği satma veya kiralama kararını bekledik. Sonunda kadroda tutma kararı verdiler"

Marcao - Kerem olayı

"Biz seçim döneminde belirttiğim gibi çok cesur davrandık. Ciddi anlamda bir duruş sergilemeye çalıştık. Umarım da bunu başarmışızdır. Takdir edildiğimizi düşünüyorum. Radikal kararları hızlı alabilen bir başkan adayıyken seçildikten sonra kararları dikkatli alan bir başkana dönüştüğümü söylediler. Bugün alacağımız her kararın zararını veya yararını Galatasaray görecek. Galatasaray adına en doğru kararı vermekle yükümlüyüz. Marcao olayı da öyle bir konu"

"Ben de böyle bir olayı ilk defa gördüm. Her şeyi biliyorum veya gördüm dememek lazımmış. Hakikaten çok zor bir olay"

"İki oyuncu da bizim oyuncumuz. Halı sahada biz de eskiden top oynuyorduk. Bazı arkadaşlarımız vardır sinirlidir o gün. Orada olan bir olaydan sonra arkadaşlığınızı bitirmezsiniz. Pişman mı, olayın sebebi ne bakarsınız. Kardeşler bile kavga edebilir. Onlar hakkında hemen karar verip aileden attım demiyorsunuz. Marcao da Kerem de bizim ailemizin önemli parçaları"

"Biz ilk önce oyuncularımızın kendi ruhsal durumları açısından temkinli bir duruş sergiledik. Hocamız ile hemen konuştuk. Maçtan sonra bu sezon ilk kez olan şekilde soyunma odasına indim. Hocamız ile konuşarak bir analiz yaptık ve bir hareket planı belirledik. Kararı hemen orada almak yerine takım olarak İstanbul'a getirmek istedik"

"Kerem, bizim için çok değerli bir oyuncumuz. Hem onun duygusal açıdan kendini haksızlığa uğramış hissetmemek hem de Marcao'yu korumak adına bu kararı verdik"

"Marcao, özür diledi. Burada bizim görevimiz Galatasaray'ın bütün sporcularını ve varlıklarını korumak. Bunu yaparken de Galatasaray değerlerine sahip çıkmak. Bazen çok zor olabiliyor. Kolay olsa bunu herkes yapardı"

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'Bordeaux'nun bir ilgisi vardı'

"Mostafa Mohamed'e Bordeaux'nun bir ilgisi oldu. Kendisi de Mısır'daydı. O anda saatler bitmeye yakındı. Aynı anda 5-6 oyuncunun işlemiyle ilgili görüşmeler oluyor. Biz de Mostafa Mohamed ile konuştuk. O da bir imkan olursa bununla ilgilenebileceğini söyledi. Aramızda yaptığımız istişareler sonucunda ise bunun olmasını istemediğimize karar verdik ve bu konu da kapandı"

'Halil Dervişoğlu konusunda ilk alıcı biz olacağız'

"Halil'in bonservisi konusunda enteresan bir madde koyduk. Kulübüyle ben kendim görüşmüştüm. 1 senelik kiralık ücreti verdik. Halil'e gelecek herhangi bir teklifte aynı rakamlarla kira bedeli düşerek ilk alıcısı biz olacağız. Bir anlamda ciddi bir ilerleme kaydettik. Anlaşmamızda bu yazılı"