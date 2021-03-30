Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa adaylığını koyan Metin Öztürk, Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) başkanlığını yapan ve aynı zamanda divan üyesi olan Öztürk, bağış kampanyalarını doğru bulmadığını söyledi. Yöneticilerin hatalarının bedelini taraftarın ödememesi gerektiğini kaydeden Metin Öztürk, “Biz bir bağış kampanyası yaparsak eğer, bunu taraftarla beraber değil, kendi networkümüzdeki 20-30 iş insanı olarak yaparız. Evinin, çocuğunun ihtiyacını zorlukla karşılayan birine ‘Kötü yönetiyorum. Gomis ve Falcao’ya uzanan süreçte 50 milyon euroyu çöpe attım. Güzel selfiler çektim. Sonra da gidip taraftardan kalan 100 liranı bana ver’ nasıl derim?” ifadelerini kullandı.

Kemerburgaz arazisi!

Öztürk, Kemerburgaz arazisi konusunda da önemli mesajlar verdi. Seçilmeleri halinde 8 ay içinde Kemerburgaz’a 4 tane saha yapacaklarını belirten Metin Öztürk, “Bizim önceliğimiz Kemerburgaz’a yaklaşık 8-10 ay içerisinde 4 tane futbol sahası yapmak ve hocanın elini rahatlatmak. Futbolcu sakatlıklarının önemli bir bölümü maalesef Florya’daki sahalardan kaynaklanıyor. Son dönemdeki puan kayıplarında da yine saha faktörünü gördük. Sırf bu yüzden belki de şampiyonluktan, 30 milyon euroluk şampiyonluk gelirinden olacağız! Bu da iyi ve kötü yönetim konusudur. Bizden sonra kimse sahayı konuşmayacak” dedi.

‘Terim var sorun yok’

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımda teknik patron Fatih Terim’den dolayı tek konsantrasyonlarının finans olacağının altını çizdi. Öztürk, “Galatasaray’ın Fatih Terim gibi bir değeri varsa saha gibi konusu yoktur. Finansaldır konular. Terim varsa b planı düşünmeye gerek yok. Terimsiz bir Galatasaray düşünmüyorum. Terim varken sportif direktörlüğe de gerek yok” dedi.