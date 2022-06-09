Galatasaray 'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu hayalperest olmadığını sıkıntıların farkında olduğunu belirtirken seçilmeleri durumunda hayalinde kulübü oluşturmak için çalışacaklarını söyledi.

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu nasıl bir kulüp oluşturmak istediklerini şu sözlerle anlattı: “Hayalim Galatasaray’da yeniden Jupp Derwall evriminin başlaması. Vizyoner, olgun bir kişilikti. Galatasaray’da çok uzun yıllar mirasını yediğimiz bir temel attılar. Ancak harç bitti yapı paydos, Ondan sonraki popülizm ve istikrarsızlık bizi bugüne getirdi. Galatasaray’ın sorunu sadece mali değil, inanın. Kurumsal olarak da Galatasaray yönetilemez durumda, çöktük.

Tek istediğimiz bizim için 'Temele taş koydular, iyi insanlarmış' denmesi

Bunu kabul etmemiz ve reorganizasyonel yapılanmaya gitmemiz lazım. Her şeyi yeniden inşa etmek gerekli. Bunun için de radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Biz gerçekçi olacağız, popülist olmayacağız. Hayalperest değiliz, kulübün dertlerini biliyoruz. Küçülerek büyüyemezsiniz. Kesinlikle küçülmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla Derwall evrimi bizim en büyük hayalimiz. Bizden şöyle bahsedilmesini isteriz ‘Bu insanlar zor durumda geldiler. Söylediklerini yaptılar. Temele ekstra taş koydular. Kulüp yeniden ayağa kalma emaresi gösteriyor. Bir evrim başladı. Güvenilir, iyi insanlarmış’ desinler bizim için. Tek hedefimiz bu.

Göreve göre kişiliğimi değiştirmem, eğilmem, büyülmem ve yalanım olmaz

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile seçilmem halinde başkan Eşref Hamamcıoğlu arasında fark olmayacak. Çünkü ben kişiliğimi göreve göre değiştirmem. Bu zaman zaman negatif algılanmakla beraber beni takdir edenler daha çoktur. Benim eğilmem, bükülmem, yalanım olmaz. Benim rahmetli Mustafa Cengiz ile kişisel hiçbir tartışmam, anlaşmazlığım olmamıştır. Belki burada rahmetli Cengiz’in tüzüğü, Galatasaray camiasını daha az bilmesi, tanımasından dolayı başlangıçta sorunlar vardı. Belki benim ve arkadaşlarımın Galatasaray’ı fazla sahiplenmemizden gelen fikir ayrılıkları olmuştur. Yöntemimiz farklı ama ortak sevda Galatasaray’dı.

Sportif başarıyı satın alma dönemi sona ermeli

“İnsanlar ‘Şu kadar para getireceğiz’ denmesinden hoşlanıyor. Galatasaray’da sportif başarıyı satın alma dönemi kapanmalı. Bizim projelerimizin hepsi gerçekçi projeler. Galatasaray’ın sadece bir inşaat şirketi olmadığını söylüyoruz. Benim ekibimde gayrimenkulcu arkadaşlar var ve işlerinde uzmanlar. Mecidiyeköy’de sağlık kuruluşu ve yurt konusunda fizibilitenin yeterli olmadığını gördük. Mecidiyeköy’de rezidans projesi yapma fikrimiz var.”

Danışırız, tartışırız ama raconu başkan keser

Eşref Hamamcıoğlu, seçilmesi durumunda Sportif A.Ş. yönetiminde yer alacağını açıkladığı Adnan Öztürk ile sportif direktör olarak düşünülen Cenk Ergün konusunda ters düşüp düşmeyecekleri ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Sevgili Adnan Öztürk uzun yıllardır tanıdığım dostum, arkadaşım. Galatasaray’da, iş hayatında tecrübeli bir arkadaştır. Konuşmalarımızda Sportif AŞ’de görev alabileceğini, faydalı olabileceğini söyledi. Ben de bu konuda hemfikirim.

G.Saray'da başkanlık sistemi vardır

Adnan Öztürk ile Cenk Ergün konusunda tartışma fırsatımız olamadan bu fikrini beyan etti. Doğru fikir olabilir, güç birliğidir, konuşuruz, tartışırız. Ancak Galatasaray’da başkanlık sistemi vardır. Başkan ne derse o olur. Sonunda tabiri caizse raconu başkan keser. Ama bu danışarak, tartışarak olur.

Seçim sonrası karar veririz

Farklı fikirler de çıkabilir. Ben hayatımda başarılı oldu isem hep kendimden başarılı, dolu insanlarla çalıştım. Gerek Adnan Beyin bahsettiği Hüseyin Eroğlu, gerek Cenk Ergün, Galatasaray’da başarılı olabilecek potansiyel profesyonellerdir. Seçildikten sonra tartışır, kararı veririz.

Hoca illa İtalyan olacak diye bir durum yok

Teknik adam konusuna ben değil ekibimiz karar verecek. Ancak temasta bulunduğumuz teknik adamlar oldu. Bunların içinde Mancini de var. Ben görüşmedim hiçbiri ile. Ama geldiğimizde ‘ne yapacağız’ demeyeceğiz. Teknik adamın yabancı olmasını arzu ediyoruz. Ama illa İtalyan teknik adam olacak diye bir kural yok. Alman da olabilir.

5'e aldığımızı 3'e satamayız

Galatasaray her branşta başarıya koşan bir takım olacaktır. Galatasaray şampiyonluğa oynayacak ama şampiyon olmak için de har vurup harman savurmayacağız. Galatasaray’a ahlak lazım. 5’e aldığımızı 3’e satamayız. Ederini bulan oyuncu da satılabilir.

Bankalar Birliği'nden çıkma kararı ekonomik kurallara ters

Mbaye Diagne ve Radamel Falcao’nun Galatasaray’a maliyeti 50 milyon Euro. Bankalar Birliği sözleşmesi, maliyeti bakımından avantajlı bir sözleşmedir. ‘Bankalar Birliği’nden çıkacağım’ demek, bütün ekonomik kurallara ters düşer. Bu harcama limitleri belki de iyi oldu. Harcamadan önce 10 defa düşüneceksin. (Hürriyet)



