Son dakika! Galatasaray Babel şoku yaşıyor

Galatasaray'a tatsız bir son dakika haberi.. Ryan Babel, sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Falcao ve Andone'nin yokluğunda forvette görev alması beklenen yıldız oyuncudan gelen haber Florya'yı resmen yıktı!

Ryan Babel'in, Estonya ile oynanacak EURO2020 grup eleme maçı öncesi, milli takım antrenmanında sakatlandığı duyuruldu.

Aslan'ın yıldızı geçtiğimiz cumartesi günü Kuzey İrlanda ile oynanan grup eleme maçında sahaya 11'de çıkmış ve 90. dakikada kenara alınmıştı. Mücadele 0-0'lık skorla sona ermişti.

Babel bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 4 gol atmayı başardı. Hollandalı bu istatistiğiyle Aslan'ın bu sezonki en skorer oyuncusu konumunda.

Ryan Babel'in sağlık durumuyla ilgili olarak Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak."

Hollandalı yıldızın cuma günü Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.



