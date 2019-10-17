Son dakika! Galatasaray Avrupa devlerini solladı!

Son dakika gelişmesi... Galatasaray, Avrupa devlerini solladı. Deportes & Finanzas'ın raporlarına göre Galatasaray, eylül ayında Twitter etkileşiminde Avrupa'nın devlerini geride bırakarak 1. oldu. Fenerbahçe ise Barcelona'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Eylül 2019 Twitter etkileşimleri şu şekilde:

Galatasaray 9.37M

Barcelona 8.42M

Fenerbahçe 6.53M

Liverpool 6.48M

Chelsea 4.21M

Arsenal 4.08M

Real Madrid 3.91M

Manchester Utd 3.43M

PSG 2.10M

Juventus 1.76M

Türkiye'de de zirvede

Sarı Kırmızılı ekip, Türkiye'de de de rakiplerini solladı. Deportes&Finanzas'ın hazırladığı raporda Türk ekiplerinin Eylül ayı etkileşim sıralamasında Galatasaray Twitter, Instagram ve Youtube'de ilk sırada yer aldı ve ezeli rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bıraktı.