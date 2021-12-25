7 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve hızlı bir düşüş yaşayan Galatasaray , Süper Lig 'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Aslan, evinde 3 puanı kapıp şeytanın bacağını kırmak ve devre arasına moralli girmek istiyor. 2 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.







