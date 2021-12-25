Son dakika! Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u sahasında ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.
7 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve hızlı bir düşüş yaşayan Galatasaray , Süper Lig 'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Aslan, evinde 3 puanı kapıp şeytanın bacağını kırmak ve devre arasına moralli girmek istiyor. 2 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.
Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.