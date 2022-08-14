Transfer döneminde fırtına gibi esen Galatasaray , bir futbolcuyu daha kadrosuna katıyor.

Marcao'nun Sevilla'ya transfer olacağının anlaşılmasından sonra yerine Konyaspor 'dan Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden Galatasaray sol kanada da Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'ı almıştı.

Orta saha ve forvete dünya yıldızları

Okan Buruk'un orta saha ve hücumcu futbolcu isteği üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi ilk olarak Sergio Olivieria'yı kadrosuna katmış, daha sonra Hollanda'nın Az takımından Fredrik Midtsjö kadroya dahil edilmişti. Asıl bomba ise İtalya seferinden gelmişti. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal forması giyen Lucas Torreira ve Napoli ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Dries Mertens'i aynı uçakla İstanbul'a getirmişti.

Diagne ve Mohammed gitti Seferovic geldi

Forvete de Mostafa Mohammed ve Diagne'nin takımdan ayrılmasının ardından Erden Timur, Benfica ile görüşmelerini sıklaştırarak Seferovic'i satış opsiyonlu kiralık olarak Cim Bom'un kadrosuna kattı.

Andreas Hanche-Olsen geliyor

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Midtsjö’den sonra bir Norveçli daha transfer ediyor. Sarı kırmızılılar, Sevilla’ya giden Brezilyalı futbolcunun yerine Norveç Milli Takımı ve Gent’in savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen’i getiriyor. Bonservisi için 3 milyon Euro ödenecek 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray, Fredrik Midstjö’nün ardından bir Norveçli daha transfer ediyor... Marcao’nun Sevilla’ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı kırmızılılar, Gent’te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı. 25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK

Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.

Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

Geçen sezon Gent’te 55 resmi maç oynayan Norveçli savunma oyuncusu, bu sezon ise 3 karşılaşmada forma giydi.

Andreas Hanche-Olsen, Norveç Milli Takımı’nda da 12 kez görev aldı.