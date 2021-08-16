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Son dakika! Galatasaray, Anders Dreyer’i listesine aldı

Transferde yoğun çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim girdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer’i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 08:06 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray, Anders Dreyer’i listesine aldı

Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın gündemine yeni bir isim girdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.

MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA

Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'la temasa geçildiği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor.


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İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI

Solç ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olan Dreyer, Ada'da başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro'ya Midtjylland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı.

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