Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Adil Demirbağ'ı almıştı. Sarı Kırmızılı ekibin, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Fatih Terim’in ekibinde yer alan Necati Ateş tarafından 26 Ocak’taki Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmasında genç futbolcunun izlendiği aktarıldı. Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray, Adil Demirbağ için Adana Demirspor’a 3 milyon lira bonservis vermeye hazır. Sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Adil’in kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.



