Son dakika! Galatasara - Lazio maçını hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray , 16 Eylül Perşembe saat 19:45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu konuk edecek.

Sarı kırmızılılar, bu maçı sahasında kazanarak Avrupa'ya 3 puanla başlamak istiyor.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray - Lazio maçını yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Buna göre maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'ın yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 4. hakem olarak David Smajc görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Slavko Vincic, AVAR koltuğunda ise Rade Obrenovic oturacak.