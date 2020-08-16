Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki golcü stoperi Fatih Kuruçuk'un talipleri artıyor. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki stoperi Bundesliga ekibi Freiburg ve La Liga takımı Getafe gündemine aldı.

Karagümrük 1 milyon Euro istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da durumunu yakından takip ettiği Fatih Kuruçuk için kulübü Fatih Karagümrük 1 milyon Euro bonservis talep ediyor. Karagümrük sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncusunu bu sezon para kazanarak elden çıkarma peşinde...

Bu sezon 5 gol attı...

TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük ile bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen 1.90 boyundaki stoper 5 maçta gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

2008 yılında futbola Bucaspor'da başlayan başlayan 1998 doğumlu oyuncu daha sonra Göztepe ve kiralık olarak Fethiyespor formaları giydi.

Karagümrük'te parladı!

2017 yılında Karagümrük'e transfer olan Fatih Kuruçuk, 2 sezon boyunca 50'nin üstünde maça çıkarak takımıyla 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Genç oyuncu ayrıca 2014 yılı ve 2019 yılı olmak üzere iki kez milli takıma çağrıldı. Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de Fatih Kuruçuk'un performansını yakından takip ediyor.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL