Son dakika... Fransa başbakanı Edouard Phillipe, sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi konusuyla ilgili Fransa meclisinde yaptığı konuşmada futbolda 2019/2020 sezonlarının bu şartlarda devam edemeyeceğini söyledi.

Edouard Phillipe'in açıklamaları şu şekilde:

İkinci bir virüs salgın dalgası tehlikesi var. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Haftada 100 milyon maske ithal edeceğiz. Fransa sağlık sistemi bu sorunla baş etmeyi başarmıştır. 11 Mayıs'tan itibaren ana okulları ve ilk okullar açılacak. 18 Mayıs'tan sonra orta okullar açılacak. Restoran ve kafeler dışındaki tüm işletmeler 11 Mayıs'tan sonra açılabilir. Sürü bağışıklığı yakalamaktan çok uzağız.

Futbol maçları ve diğer spor müsabakaları bu ortamda devam edemez. İzin veremeyiz.







