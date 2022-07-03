Formula 1'de korkutan bir kaza gerçekleşti. Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Gelen bilgiler, Çinli pilot Zhou'nun aracının takla attıktan sonra bariyerlere sıkıştığı yönünde.

Alpa Romeo garajından resmi olmayan bilgilere göre Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi ve yarış durdu.

FIA'dan resmi açıklama geldi...

Yapılan açıklamaya göre kaza yapan pilotların durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı tedavilerinin devam ettiği belirtildi...