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Son dakika | Formula 1'de korkunç kaza

Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Guanyu Zhou'nun aracı takla attı. İlk gelen bilgilere göre Çinli pilotun durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

03 Temmuz 2022, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
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Son dakika | Formula 1'de korkunç kaza

Formula 1'de korkutan bir kaza gerçekleşti. Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Gelen bilgiler, Çinli pilot Zhou'nun aracının takla attıktan sonra bariyerlere sıkıştığı yönünde.

Alpa Romeo garajından resmi olmayan bilgilere göre Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi ve yarış durdu.

FIA'dan resmi açıklama geldi...

Yapılan açıklamaya göre kaza yapan pilotların durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı tedavilerinin devam ettiği belirtildi...

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