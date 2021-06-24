Haziran ayında yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle iptal edilen Formula 1 yeniden İstanbul'a geliyor.

SİNGAPUR İPTAL EDİLDİ

Singapur GP organizatörleri, 2021 yarışının COVID-19 salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Takvimde yer açılmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

İstanbul Park'ın sahibi olan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, geçtiğimiz günlerde Formula 1'in İstanbul'a gelişi için çalışma sürdürdüklerini açıklamıştı. Ak, "Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Formula 1 ve Intercity yönetiminin görüşmelerinden olumlu haber çıktı. Yetkililer arasından anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

EKİM AYINDA İSTANBUL'DA

Yarışın takvimi de belli oldu. Yarışseverler, Formula 1'i Ekim ayında İstanbul'da izleyebilecek. (Skorer)