Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek. FIA, Formula 1 takvimine Türkiye Grand Prix'sini dahil etti.









Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü müjdeledi.









Türkiye, Formula 1'de 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.

İşte yarış tarihi

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre 2020 takvimine Türkiye dışında üç pist daha eklendi. Formula 1, 27-29 Kasım VE 4-6 Aralık olmak üzere iki kez Bahreyn'de, 11-13 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulacak.

Formula 1, 2020 takvimine Almanya'nın Nürburgring, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti ve İtalya'nın Imola Pisti'ni de eklemişti.







