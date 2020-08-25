SON DAKİKA | Formula 1 yeniden Türkiye'de!
Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor. F1, Türkiye'de son olarak 2011'de düzenlenmişti. Formula 1'in resmi Twitter hesabı da açıklamayı yaptı ve Türkiye'nin dönüşü resmileşti. FIA'dan yapılan açıklamaya göre Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacak.
Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek. FIA, Formula 1 takvimine Türkiye Grand Prix'sini dahil etti.
https://twitter.com/F1/status/1298214044403412993
Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü müjdeledi.
https://twitter.com/hamzayerlikaya/status/1298209675134021638
Türkiye, Formula 1'de 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.
İşte yarış tarihi
Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre 2020 takvimine Türkiye dışında üç pist daha eklendi. Formula 1, 27-29 Kasım VE 4-6 Aralık olmak üzere iki kez Bahreyn'de, 11-13 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulacak.
Formula 1, 2020 takvimine Almanya'nın Nürburgring, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti ve İtalya'nın Imola Pisti'ni de eklemişti.