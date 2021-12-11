Formula 1 tarihine geçecek şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı Abu Dhabi Grand Prix'sinin sıralama turları tamamlandı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Abu Dhabi'de ilk sırayı almayı başardı. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton ikinci sırayı alırkan Lando Norris, üçüncü sıradan yarışa başlayacak.
Sıralama turlarında ilk 10 şu şekilde oluştu:
Verstappen
Hamilton
Norris
Perez
Sainz
Bottas
Leclerc
Tsunoda
Ocon
Ricciardo
'İnanılmaz mutluyum'
Sıralama turları sonrası açıklamalarda bulunan Verstappen, "Elbette harika bir duygu. Bundan dolayı inanılmaz mutluyum. Bu, istediğimiz şeydi. Özellikle son yarışlardaki formlarıyla asla kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.