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Son dakika | Formula 1 Abu Dhabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in

Şampiyonluk yarışıyla tarihî bir anlam kazanan Formula 1 sezonunun son yarışı Abu Dhabi'de pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen oldu.

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Son dakika | Formula 1 Abu Dhabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 tarihine geçecek şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı Abu Dhabi Grand Prix'sinin sıralama turları tamamlandı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Abu Dhabi'de ilk sırayı almayı başardı. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton ikinci sırayı alırkan Lando Norris, üçüncü sıradan yarışa başlayacak. 

Sıralama turlarında ilk 10 şu şekilde oluştu:

Verstappen

Hamilton

Norris

Perez

Sainz

Bottas

Leclerc

Tsunoda

Ocon

Ricciardo

'İnanılmaz mutluyum'

Sıralama turları sonrası açıklamalarda bulunan Verstappen, "Elbette harika bir duygu. Bundan dolayı inanılmaz mutluyum. Bu, istediğimiz şeydi. Özellikle son yarışlardaki formlarıyla asla kolay olmayacak" ifadelerini kullandı. 

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