Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray yeni transferlere yoğunlaştı.

Geçen hafta Fatih Terim ve ekibi transfer gündemindeki isimleri konuşmak için Bodrum'da Terim'in villasında bir araya gelmişti. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekip bu kez Florya Metin Oktay tesislerinde buluştu.

Hasan Şaş bu kez katıldı

Fatih Terim önderliğinde Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin, Şükrü Hanedar, Necati Ateş ve Emre Utkucan da yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda transferlerle ilgili son durum masaya yatırıldı. Toplantının ardından ekip poz verdi ve bu pozu Emre Utkucan sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekibin yüzünün gülmesi transferde işlerin yolunda gittiği şeklinde yorumlandı. Ayrıca Fatih Terim'in elindeki kağıtlar transfer listesi olarak yorumlandı.



