Yeni sezona Okan Buruk önderliğinde hazırlanan Galatasaray , transfer konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Takımın orta sahadaki eksiklerini gören Dursun Özbek yönetimi, bu bölgeye yapılacak takviyeler üzerine yoğunlaştı. Ajansspor'un haberin göre; Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak geçiren, bonservisi Barcelona'da olan Miralem Pjanic'i listesine dahil etti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Boşnak yıldız, Türkiye'de hiç gol sevinci yaşayamazken, 4 defa takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.

Kariyerinde Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev kulüplerin bulunduğu yıldız futbolcu, şu anda Katalan ekibin yaz kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca toplam 575 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, 73 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 111 defa da gol pası verdi.







