Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'la ilgilendiği iddia edilen Fiorentina, yeni hocasını bugün resmen duyurdu. Stefano Pioli'nin istifasıyla sarsılan İtalyan kulübü, resmi internet internet sitesi aracılığıyla takımın eski futbolcularından Vincenzo Montella'yı göreve getirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Sevilla'dan ayrıldıktan bu yana boşta olan 44 yaşındaki Montella'nın birkaç saat içinde basına tanıtılarak kendisini 30 Haziran 2021 tarihine kadar Mor Menekşeler'e bağlayan sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi. İtalyan teknik adam, imza töreninin öncesindeyse takımın başındaki ilk antrenmanına çıkacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler